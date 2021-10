Eesti saatkond Oslos kolis uutesse ruumidesse

"Eesti saatkond Oslos otsis uusi ruume juba mitu aastat, sest vanad ruumid, kus saatkond oli töötanud 20 aastat, ei vastanud enam tänapäeva nõudmistele, seda nii kodanike teenindamisel kui ka turvalisuse tagamisel," ütles suursaadik Lauri Bambus ERR-ile.

Bambus selgitas, et saatkonna uued ruumid vastavad märksa paremini kui eelmine asukoht välisesinduse tegevuseks vajalikele tingimustele. Nii on nüüd olemas eraldi sissepääs konsulaarteenuste osutamiseks ning samuti väiksem ruum nõupidamiste korraldamiseks ja suurem saal, kus korraldada väiksemaid seminare, kohtumisi ja vastuvõtte. "Seda kõike meil vanas kohas polnud," märkis suursaadik.

Nii endised kui uued ruumid on rendipinnal, kuid uute ruumide rendileandja lubas vähemalt kümneaastast lepingut, mis võimaldas ruumid ka põhjalikult uuendada, ütles Bambus.

Eesti investeeris uutesse ruumidesse ligikaudu 350 000 eurot ning see sisaldav nii ümberehituse kulusid, mööbli soetamist kui ka turvasüsteemide paigaldamist. Suure osa on ümberehitustesse investeerinud rendileandja, täpsustas Bambus. Suur osa mööblist soetati koostöös Eesti ettevõttega Standard AS.

Hoone, kus asub Eesti saatkond Oslos. Autor/allikas: Välisministeerium

"Olgu lisatud, et lisaks uuele mööblile on märkimisväärselt paranenud töötingimused. Ruumid on avaramad ning valgemad. Suurem osa ruumilahendustest sai ümber ehitatud. Sisustasime koostöös kohaliku arhitektiga," ütles suursaadik.

Saatkonnaga samades ruumides hakkasid tööle ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindajad.

Bambuse sõnul asub uus saatkond kahe minuti kaugusel Norra välisministeeriumist ja samas majas on lisaks Peruu saatkonnale ka mitme saatkonna üksikud osakonnad nagu näiteks Hispaania saatkonna turismisektor. Kõrvalhoones on Ukraina saatkond.

"Asukoht kahtlemata on väga hea, sest lisaks ühistranspordile on lähedal metroojaam, kuhu tulevad rongid ka lennujaamast," ütles suursaadik. Saatkond asub aadressil Arbins gate 2.

Ehkki saatkond uutesse ruumidesse augustis ning konsulaarkliente teenindatakse sel aadressil septembrist, siis piduliku avamise aeg ei ole veel teada.