Enne valimispäeva andis hääle 39,6 protsenti inimestest

Kokku hääletas enne valimispäeva laupäeval kella kaheksase seisuga 425 385 inimest, kellest 149 809 andis oma hääle pabersedeliga ja 275 576 e-hääletas.

Kohalikel valimistel saab tänavu oma hääle anda kokku 1 073 960 inimest.

Kõige aktiivsemalt on valimas käinud Hiiu maakonna valijad – 44,7 protsenti neist on juba hääletanud. Tartu linna valijatest on oma hääle andnud 41,9 protsenti ja Tallinna valijatest 41,8 protsenti.

Seoses elektroonilise valijate nimekirja kasutuselevõtuga saab valija veel ka pühapäevasel valimispäeval pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.

Lõplik e-häälte arv selgub homme hilisõhtul, sest pärast valimisjaoskondade sulgemist toimub topelthääletamise kontroll.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valivad 79 omavalitsuse elanikud. Kokku kandideerib 10 025 inimest.