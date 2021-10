Paides kogunes varivolikogu

Paide varivolikogu on 23-liikmeline, täpselt niisamuti nagu Paide linnavolikogu.

Kõik Paide varivolikogu liikmed panid paberile, mida nad lubavad saja päeva jooksul linna heaks ära teha.

"Pakkuda välja nii palju oma ideid ja mõtteid, kui mul on ja rääkida siis niiöelda noorte eest, mida meie mõtleme, mida me tahaksime," rääkis 16-aastane paidelane Ade-Briana Nurk.

"Paide võiks olla piisavalt atraktiivne, et ka need leiaksid tee tagasi siia, kes on siit lahkunud. Nagu ka mina, kes ma olen vahepeal Tallinnas elanud," ütles 26-aastane paidelane Elery Rooba.

Põlised paidelased Urmas ja Elvi Raudsepp, tuginedes oma elukogemusele, pole rahul linnatänavate seisukorraga ja pakutava sotsiaalabiga, mistõttu käivad nad ka ise vabatahtlikena vanureid hooldamas. Nad leiavad, et Paide ei peaks olema koht, kust soovitakse pigem ära minna.

"Siin on küll turvaline elada, aga ma tahaks, et siin kortermaju ehitataks inimestele. Praegu, kui piimakombinaat rajatakse, meil ei ole üldse elamispindu," rääkis põline paidelane Elvi Raudsepp.

Urmas Raudsepa sõnul võib 50 protsendi ulatuses uskuda, et kohalike elanike arvamust arvesse võetakse. "Aga praegu on näha niimoodi, et nad tavarahvast ja tavainimest ei pea absoluutselt mitte millekski," ütles ta.

Paide Teater rõhutab, et varivolikogu pole mingi nali, vaid katse teatriprojekti kaudu luua kohalikus kogukonnas dialoog seal, kus poliitika seda ei suuda.

"Jätkuvalt on õhus see üleskutse, et ükskõik millises omavalitsuses elavad inimesed võiksid meile saata oma lugusid seoses kohalike omavalitsustega, nendega suhtlusel. Meie eesmärk ei ole kritiseerida, meie eesmärk ei ole luua iroonilist kõverpeeglit, vaid meie eesmärk on tõesti luua dialoogi," ütles Paide Teatri lavastaja Jan Teevet.

Paide varivolikogu koguneb päev enne linnavolikogu istungit. Varivolikogu komisjone nõustavad valdkonna tippspetsialistid üle Eesti. Varivolikogu otsused tehakse avalikuks linnavolikogu iga istungi eel.