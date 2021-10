Briti poliitiku tapnud mees oli võtnud osa terrorismiennetuse programmist

Politsei võttis Briti alamkoja liikme David Amessi tapnud Ali Harbi Ali kinni terrorismiseaduse alusel. Ali on varem võtnud osa ka riiklikust radikaliseerumise ennetamise programmist.

69-aastane Brexiti-meelne David Amess pussitati reedel surnuks Londonist idas asuva Leigh-on-Sea väikelinna metodisti kirikus, kus ta iga kahe nädala tagant oma valijatega kohtumas käis.

Politsei vahistas mõrvas kahtlustatuna sündmuskohal 25-aastase Briti kodanikust somaali päritolu mehe, praeguseks on selgunud, et tegemist on Ali Harbi Aliga, vahendas BBC.

Politsei hoiab meest Londonis kinni terrorismiseaduse alusel ning neil on tema ülekuulamiseks aega tuleva nädala reedeni.

BBC-le teadaolevalt oli Ali varem ka suunatud terrorismiennetuse programmi, kuid ta pole kunagi uurimise all olnud.

Terrorismi ja radikaliseerumise ennetamise programmi saavad inimesi suunata näiteks õpetajad, sotsiaaltöötajad ja meditsiinitöötajad, kuid ka tavainimesed. Programm on vabatahtlik ja sinna ei suunata inimesi karistuse korras.

Ametnike sõnul pole põhjust kahtlustada, et keegi rünnakuga võiks olla keegi veel seotud.