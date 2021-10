Tallinna valimisjaoskondade taha tekkisid väikesed järjekorrad

"Varahommikul oli vähem rahvast ja ilmselt pühapäeval inimesed magavad, aga kuskil peale kella 10 hakkasid päris hästi tulema," ütles valimisjaoskonna esimees Svetlana Kelder Eveillard.

Jaoskondades olid ringkäigul ka vabariigi valimiskomisjoni liikmed. Nad vaatasid, kas valijal palutakse korraks mask eest võtta, et näha, kas on tegu sellega, kellele kuulub ID kaart; kas kabiinides pole valimisreklaami ja ega keegi sedeli täitmist piilu.

Valijad rääkisid , et neil on eeltöö ammu tehtud ja kandidaat valitud.

"Millega kandidaat on tegelenud eelmistest valimistest alates, kuidas suhtub inimestesse, milliseid avaldusi on teinud," ütles Sergei.

Rohkem kui telgis käis valijaid nendes jaoskondades, mis asuvad kaubanduskeskustes. Oli neid, kes soovisid volikokku konkreetset kandidaati.

"On juba aastakümneid olnud avaliku elu tegelane ja ei ole ühegi asjaga ebaõnnestunud," põhjendas oma valikut Annika.

"Ikka oma piirkonna heaolu järgi. Meil on omad väärtused ja kandidaat, keda me valisime, kannab neid samu väärtusi," ütles Evelin.

Ja oli neid, kes tegid valiku erakonna lubadusi silmas pidades

"Ma tahan, et koolides õpetatakse eesti keelt ja lapsed õpivad mõtlema," lausus Mari.

Esimest korda valima tulnud Ellinor ütles, et uuris kõikide erakondade lubadusi. Endavanuste kohta lausus ta, et valimas käimine pole väga populaarne.

"Ma arvan, et tegelikult enamus ei käi, aga ma isiklikult arvan, et see on oluline. Selleks, et Eesti tulevik läheks paremaks," ütles Ellinor.