Pealinnas tegid kõik erakonnad pühapäeval aktiivselt kampaaniat

Reformierakonna nimekirjas kandideeriva Kristen Michali sõnul on tänaseks erakonnad suurema kampaania ära teinud ja nii on paljudel valijatel valimispäevaks otsus langetatud. Nii tegelesid kandidaadid pühapäeval eelkõige veel viimastele küsimustele vastamisega ja meenete jagamisega.

"Eks iga kampaaniapäev on piisake merre. Ma arvan, et viimase päeva kampaania on ikkagi pigem selline aeroobne tegevus, kus sa saad inimestega suhelda, ei muud," ütles Michal.

"Me ju teame, et väga paljud inimesed on kahe vahel, kas valida seda erakonda või teist. Nii et ma arvan, et see on vajalik," leidis aga Isamaa kandidaat Andres Luus.

Kuigi ka sotsiaaldemokraadi Raimond Kaljulaidi sõnul võib kampaania valimispäeval aidata valijatel otsust langetada, eelistaks ta süsteemi, mis on kehtinud eelmistel kordadel.

"Mulle isiklikult väga ei meeldinud, et valimisagitatsiooni keeld maha võeti. (Aga) kui ühel hetkel sai selgeks, et linna täna juhtiv erakond on broneerinud kümneid ja kümneid kohti, kus valimisjaoskondade juures kampaaniat teha, siis me arutasime seda opositsioonierakondade vahel - siin ei ole nagu teist võimalust, kui meie eesmärk on, et ühe erakonna võim Tallinnas lõppeks. Me ei saa olla kampaanias kehvemad kui Keskerakond," rääkis Kaljulaid.

"Sa kunagi ei tea, kus on see üks hääl, millest jääb puudu. Meil on kogemus, et eurovalimistel jäi puudu kuus häält teisest mandaadist. Kui sa sellist asja mäletad, siis sa ikka pingutad viimaseni. Mina olen täna väljas kella kaheksani õhtul," lausus Keskerakonna kandidaat Yana Toom.

Kui Keskerakonnal oli täna Tallinnas registreeritud üle 50 kampaaniakoha, siis leidus ka erakondi, kes pühapäevasele kampaaniale Tallinnas suurt rõhku ei pannud.

"Täna me oleme Tallinnas kahes kohas. Me täna ei lähe enam inimeste juurde paluma, et hääletage meie poolt, me lihtsalt oleme kohal," ütles Eesti 200 kandidaat Karin Kaup Lapõnin.

"EKRE oli pühapäeval väljas neljas kohas Tallinnas, sest me tegime eile väga suure kampaania ära. Ma arvan, et see on hea, üks lõppakord peab alati asjal olema," ütles EKRE kandidaat Mait Talu.