Tartus tegid esinumbrid kampaaniat kesklinnas

Kuna sel korral tohib valimisagitatsiooni teha ka valimispäeval, oli Tartu tuiksoonele, otse ühe peamise konfliktkoha Keskpargi kõrvale ennast ritta seadnud enamik erakondasid. Tundus aga, et erakondade telkide juures oli rahvast rohkemgi kui valimistelgis endas.

Nii jagasid poliitikud valimisjänni paljuski neile, kel valimas juba nädala jooksul käidud.

"Ka möödunud päevadel oli tegelikult siin üsna hõre. Inimesed käisid teistes kohtades isegi rohkem kui siin," ütles Keskerakonna kandidaat Indrek Särg.

Pidupäeva puhul siiski kesklinna hääletama tulnute seas leidus nii senise võimu toetajaid kui muutuste soovijaid.

"Ma loodan, et midagi muutub siin linnas. Minu jaoks on (probleem) liiklusummikud näiteks Narva maanteel. Ja siis see sama kultuurikeskuse asukoht ei meeldi mulle väga. Reformi ma ei taha, Keskerakonda ei taha. Rohelised võiksid ju olla, aga ma ei usu, et nad saavad kuskile," ütles Aivar.

Kui Küüni tänava valimistelgis oli rahvast hõredalt, siis Annelinnas Eedeni keskuse jaoskonnas oli järjekord pikk.