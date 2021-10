Valimiskomisjoni esimees: ametlikke kaebusi on seni olnud kuus

Kuidas valimisnädala kokku võtate, kas töö kulges nagu tavaliselt?

Väiksemaid muresid leiab alati, aga üldjoontes on kõik kulgenud sujuvalt.

Kuidas hindate valimisaktiivsuse protsenti, 54,8?

See on tublisti väiksem kui 12 aastat tagasi, kui oli üle 60. Aga see on ikkagi päris hea tulemus COVID-i tingimustes.

Kas ja kus tuvastati rikkumisi?

Kokkuvõtvat arvu ei oska öelda, mõned on rohkem küsimused, mõned tähelepanu juhtimised. Ametlikke kaebusi on olnud seni kuus, aga neid hakkab veel tulema, siis kui hääled on kaks korda üle loetud.

Kas valimistelgid andsid soovitud efekti?

Eks seda tuleb pärast täpsemalt hinnata. Ma usun et kindlasti on see teinud valijate jaoks elu lihtsamaks ka see , et valija ei ole seotud ühe kindla kohaga ja et tal oli võimalik käia eile-üleeile valimas.

Millal selguvad lõplikud tulemused?

Väga täpselt ei tea. Sõltub jaoskonna suurusest, kohast, kus neid hääli loetakse. Ma usun, et Ruhnus on tulemused selged. Tallinnas läheb võib-olla südaööni, täpselt ei tea. Elektrooniliste häälte lugemine toimub seekord vähe hiljem, kuivõrd neid sai pühapäeval muuta ka jaoskonnas hääletades. Loodame et need tulevad kella 23 või 23.30 paiku.