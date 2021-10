Seis Tallinnas: Keskerakonnal 32, Reformil 17 kohta, Eesti 200 on kolmas

Keskerakond on saamas Tallinnas 79 volikogu kohast 31, Reformierakond 18 kohta. Ainuvõimu tagaks Tallinnas 40 volikogu kohta.

Kella 22:45 seisuga on Keskerakond Tallinnas küll selgelt juhtimas, kuid 40 kohast ollakse kaugel. Reformierakonnal ja Keskerakonnal oleks kahe peale kokku 49 kohta volikogu.

Kolmas on Tallinnas üllatuslikult Eesti 200, kellele on üheksa kohta. EKRE-l on kaheksa, sotsiaaldemokraatidel seitse ja Isamaal kuus kohta.

2017. aasta kohalikel valimistel sai Keskerakond Tallinna volikogu täpselt 40 kohta.

Tallinnas on 22:45 seisuga 96 jaoskonnast edastatud andmed 79 jaoskonnast.