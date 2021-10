Ungaris võitis opositsiooni ühiskandidaadi eelvalimised Marki-Zay

Marki-Zay pearivaaliks olnud vasakpoolne Klara Dobrev tunnistas oma kaotust, kui kokku olid loetud veidi üle poole häältest.

Marki-Zay sai lõpuks 57 protsenti häältest.

Opositsioon otsustas valimistel, kellest saab ühiskandidaat, et heita tuleva aasta valimistel väljakutse peaminister Viktor Orbanile. Opositsioon on esmakordselt kokku leppinud, et Orbanile esitatakse ühtne vastaskandidaat. Samuti seatakse Orbani Fideszi partei vastu igas ringkonnas üles ühiskandidaat.

Dobrev õnnitles rivaali võidu puhul ja kinnitas talle oma toetust. Dobrev kannustas ühtlasi opositsiooni ühisrindena jätkama ja kõik oma jõud ühendama võitluses valitsuspartei Fideszi vastu.

Pärast eelvalimiste esimest vooru, kus osales 600 000 inimest, jäi sõelale kaks võistlejat. Need olid vasaktsentrist Dobrev ja majandusteadlane Marki-Zay.

"Marki-Zay võit oleks Orbanile õudusunenägu. Erinevalt Dobrevist ei saa Orban ja Fidesz teda niisama lihtsalt (endise peaministri) Ferenc Gyurcsany hüpiknukuks nimetada," on öelnud poliitikaanalüütik Robert Laszlo.

Marki-Zay sai üleriigilise tähelepanu 2018. aastal, kui võitis kodulinnas Hödmezovasarhelys, mis on olnud aastaid Fideszi kants, meerivalimised. Temalt oodatakse nii opositsiooni ühendamist ja ka võimet meelitada opositsioonileeri konservatiivsemaid valijaid, kes on Orbanist väsinud.