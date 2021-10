Haiglates viibib 408 Covid-patsienti

Sule täpsustas, et viimase ööpäevaga lisandus 44 haiglaravi vajajat. 33 patsienti vajab kolmanda astme intensiivravi, 17 neist on juhitaval hingamisel. Tallinna lastehaiglas viibib üks Covid-patsient.

Kõige enam on Covid-patsiente ravil Tartu Ülikooli kliinikumis – 80 inimest, neist 16 viibib kolmanda astme intensiivraviosakonnas. "Olukord on väga tõsine," nentis Sule.

Terviseameti täpsustatud andmetest selgub, et sümptomaatilise COVID-19 tõttu vajab haiglaravi 309 inimest, kellest on vaktsineerimata 213 ehk 68,9 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 96 ehk 31,1 protsenti.

Haiglaravi vajajatest 99 inimest on haiglas muude haiguste tõttu, kuid osutusid testimisel positiivseteks. Kõigis haiglates esineb ka viiruse haiglasisest levikut, kuigi haiglad rakendavad kõikvõimalikke ohutusmeetmeid, märkis Sule. Praegu on haiglasisese leviku tõttu koroonaviirusega patsiente 95, kes ilmselt kajastuvad ka mittesümptomaatiliste Covid-patsientide statistikas. Ühtegi haiglasisest nakatumist pole märgitud Narva ja Kuressaare haiglas.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 37-aastane mees, 82-aastane naine ja 90-aastane naine. Terviseameti andmetel oli surnutest vähemalt üks vaktsineerimata, ühe andmed on täpsustamisel.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4975 testitulemust, millest 821 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 539 vaktsineerimata ja 282 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Koroonapatsientide suure hulga tõttu on kõik haiglad juba plaanilist ravi ümber korraldanud. TÜ kliinikumis tähendab see, et ollakse juba kriitilises olukorras ning võib tekkida vajadus väga jõuliste ümberkorralduste järele, ütles Sule.

"Näha on, et haigestumise tase Eestis praegu ei lange ja haiglatel pole mingit põhjust oodata, et ravivajadus võiks hakata stabiliseeruma. Pigem haiglad pingutavad, et suudaks rohkem Covid-haigeid vastu võtta. Aga see tähendab hüppelist plaanilise ravi mahtude vähendamist," selgitas Sule.

Ööpäeva jooksul manustati Eestis 1190 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 401 024 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68,1 protsenti.

Vaktsineerimistempo langes veelgi. Eelmisel nädalal tehti kokku 12 107 kaitsesüsti.