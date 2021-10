Galerii: Eesti saatkond Roomas

Välisministeerium ostis hoone 2018. aasta suvel, selleks eraldas valitsus ministeeriumile 2017. aasta novembris 5 miljonit eurot, lõplikuks ostuhinnaks kujunes 4,5 miljonit eurot.

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul asub uus saatkonnahoone Rooma esinduslikus saatkondade piirkonnas, selle naabruses on Uus-Meremaa, Kanada ja Hiina saatkond, Austria esindus Püha Tooli juures ning Vene kaubandusesindus. Samasse piirkonda jäävad veel Maroko, Kongo, Leedu, Sri Lanka ja Makedoonia saatkond. Hoone on hästi ligipääsetav ka ühistranspordiga.

"Tegemist on eraldiseisva hoonega, mille kasulik pind on umbes 350 m2. Sellele lisandub 88-ruutmeetrine katuseterrass ja väike aiaga piiratud õueala. Hoone on algselt ehitatud 20. sajandi alguses Itaalia stiilis villana, see renoveeriti 2009. aastal, kuid jäi seejärel kasutuseta tühjalt seisma," ütles pressiesindaja.

Eesti rekonstrueeris kompleksi elamust saatkonnaks perioodil 2019–2020 ja see läks kokku maksma 1,35 miljonit eurot. Tööde käigus muudeti ruumiplaneeringut, uuendati siseviimistlus, rajati eraldi konsulaarala, paigaldati tehnosüsteemid, sealhulgas ventilatsioon, ehitati välja tehnilised ruumid ja paigaldati turva- ja sidesüsteemid, täiendati piirdeid jms.

Uus on ka kogu saatkonna sisustus. Projekti autor on ARS Projekt OÜ, ehitustööd teostas Lindrem AS. Kunstiteoste konkursiga telliti saatkonna katuseterrassile skulptor Tiiu Kirsipuult skulptuur "Nähtamatu".

Välisministeeriumi ülevaate kohaselt on ministeerium Roomas saatkonnale uut hoonet aktiivselt otsinud alates 2014. aasta sügisest, kuna varasem üüritud saatkonnapind Roomas ei vastanud enam saatkonna vajadustele. Uut asukohta otsis välisministeerium Roomas saatkonnale aktiivselt alates 2014. aasta sügisest, üle vaadati umbes 75 objekti.

Eesti saatkonnas Roomas töötab praegu pidevalt kaheksa inimest – kuus välisministeeriumi teenistujat ja kaks maaeluministeeriumi teenistujat, kes esindavad Eestit ÜRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioonis (FAO), mille peakorter asub Roomas. Periooditi töötab saatkonnas ka politsei- ja piirivalveameti esindaja.

Fotod saatkonna pidulikult avamiselt 13. juulil.