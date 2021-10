Nädal võib tuua vihma kõrval ka lörtsi

Alanud nädalal on ilm üsna muutlik ning lisaks vihmale sajab kohati ka lörtsi.

Teisipäeva öö on Eestis kohati vihma- ja lörtsihoogudega. Tuul puhub valdavalt loodest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist +2 kraadini, rannikul on kuni +7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib Kirde-Eestis veel vihma või lörtsi sadada. Ida-Eestis puhub loodetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, Lääne-Eestis puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhus on veel miinuskraade ning teed on kohati libedad.

Lõunani on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvkate tiheneb, saartele jõuab õhtu poole uus vihm. Tuul pöördub lõunakaarde, ulatudes 2 kuni 8 meetrini sekundis, saarte rannikul tugevneb kagutuul puhanguti 13 meetrini sekundis. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öösel levib üle maa tihe vihmasadu, sisemaal tuleb esialgu ka lörtsi. Tuul tugevneb. Öö on kohati miinuskraadidega, päeval õhk soojeneb jõudsalt. Neljapäev jätkub vihmaselt, tuuliselt, aga võrdlemisi soojalt. Sajuhoogudega on ka järgnevad päevad, aga selle vahega, et reedest alates läheb taas jahedamaks ning laupäeval sajab lisaks vihmale ka lörtsi.