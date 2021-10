Rahvusvaheline politseioperatsioon tabas suure koguse kokaiini

Rahvusvahelise politseioperatsiooniga konfiskeeriti Atlandi ookeanil seilanud purjelaeva pardalt hiigelkogus kokaiini, mille väärtus mustal turul on umbes 200 miljonit eurot, teatas esmaspäeval Portugali politsei.

Politsei täpsustuse kohaselt saadi kätte 5,2 tonni kokaiini, mis on viimaste aastate suurim tabatud kokaiinilast Euroopas.

Võimude sõnul kuulub konfiskeeritud uimastipartii rahvusvahelisele narkojõugule.

Jahi pardal vahistati kolm kahtlusalust, kellest kaks on Hispaania kodanikud ja kolmas Peruu päritolu mees.

Operatsioonis osalesid Portugali, Hispaania, USA ja Briti korrakaitsejõud.

"Tegemist on Portugali suurima konfiskeeritud narkolastiga viimase 15 aasta jooksul. See on rängaks löögiks neile, kes tahavad Euroopat kokaiiniga üle ujutada," ütles politseijuht Luis Neves Lissaboni lähistel asuvas mereväebaasis, kus oli välja pandud 183 kättesaadud kokaiinipakki.

Kolme vahistatud meest kahtlustatakse kuulumises kuritegelikku võrgustikku, mis smugeldab Ladina-Ameerikast Euroopasse suuri koguseid kokaiini. Üks meestest on ametivõimudele varasemast tuttav ja tema suhtes väljastati vahistamismäärus juba märtsikuus.

"Riikidevaheline koostöö saadab kurjategijatele selge sõnumi, et Hispaanias ja Portugalis ei ole salakaubavedu lihtne," ütles Hispaania narkopolitsei juht Antonio Martinez Duarte.

Belgia prokuratuur teatas samal ajal narkojõugu tabamisest, mis oli riiki smugeldanud 15 tonni kokaiini. Kokku võeti operatsiooni käigus kinni 27 kahtlusalust kõikjal riigis.