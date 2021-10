Roheliste kaasjuht: oleme nõrgad, juhid peavad võtma vastutuse

Millise hinnangu annate roheliste valimistulemusele Eestis? Volikokku õnnestus saada teil vaid Antslas kahe kohaga, millest ühe saite teie ise.

Otse ja keerutamata tuleb öelda, et meil läks halvasti, mitte keegi ei ole rahul ja eks see peamine fookus oligi Tallinnal ja Tartul. Mul on iseenesest hea meel, kuidas me viimase aastana oleme erakonnana arenenud. Meil on tõesti palju uusi, aktiivseid teotahtelisi noori inimesi, kes usuvad meie ühisesse agendasse, mis enam ei ole pelgalt keskkonnateemaline, mis on loomulikult prioriteet number üks, aga me oleme ka maailmavaateliselt ikkagi oma haaret tugevalt laiendanud.

Tulemustest kui sellistest rääkides, siis loomulikult on see meie kaotus. Siin tuleb võtta vastutus juhtidel, mina seda kindlasti ka teen. Läksime kahjuks lati alt läbi ja kui ma ütlen, et see on meie kaotus, siis ma arvan ikkagi, et see on ka Eesti omavalitsuste kaotus, et rohelisi ja rohelist mõtet piisavalt esindatud ei ole, erandiga siis siin Antslas, kus meil tõesti läks üle ootuste hästi.

Aga mis selleks edu saavutamise takistavaks teguriks sai?

Siin on mitmeid aspekte ja ma omapäi olen seda juba päris palju analüüsinud. Meil on täna õhtul ka juhatuse koosolek, kus me kindlasti teeme kokkuvõtteid ja räägime asjad südamelt ära. Ise oleme nõrgad, see on paratamatu. Seda tuleb endale tunnistada, siin kedagi teist süüdistada ei ole. Peame olema targemad, peame tegema paremini, peame pingutama rohkem, et need sõnumid jõuaks rohkemate inimesteni.

Loomulikult ka see finantsseis, mis rohelistel on, et erinevalt teistest erakondadest meil ju riigieelarvelist toetust ei ole. Me tegimegi kampaaniat selles mõttes üsna põlve otsas.

Kindlasti mingid asjad jäid ka sinna taha, et me ei olnud avalikkusele piisavalt pildis, see on kindlasti ka üks faktor. Aga eelkõige ma pean ikkagi oluliseks seda, et me peame ise olema paremad, tegutsema efektiivsemalt, pingutama rohkem ja küll see tulemus siis ka kunagi tuleb.

Nii et sõnumite, mitte niivõrd organisatsiooni korralduse taha jäi asi?

Ma ütleks, et üks ei välista teist. Eks mõlemad – nii sõnumid kui ka organisatsioon jooksis ilmselt natukene lati alt läbi. Ja nii on. Need numbrid räägivad üsna selgelt enda eest ja ma ei üritagi siin mingeid vabandusi otsida. Ise peame peeglisse vaatama ja pingutama mitmel rindel oluliselt paremini kui seni.

Ma saan aru teie jutust praegu, et teie kavatsete roheliste kaasjuhi kohalt tagasi astuda, kas ka siis teine roheliste juht Züleyxa Izmailova?

Seda te peate Züleyxa Izmailovalt ise küsima, sellele küsimusele ma ei oska vastata. Aga minu enda jaoks on see küll elementaarne, et juht tulemuste ja erakonna käekäigu eest vastutab. Kukkusime läbi. Mina võtan kindlasti selle eest vastutuse. Ja ehkki mul on mandaat erakonna kaasjuhina kaheks aastaks, siis ma seda teist aastat kindlasti ei tee, ma tahan anda uutele inimestele võimaluse. Riigikogu valimised on ukse taga ja ma arvan isiklikult, et meil on vaja sinna uusi nägusid ja uut hingamist.

Mul on hea meel, et meil tegelikult erakonnas on need inimesed olemas, kes selle positsiooni võiks väga efektiivselt ära täita. Roheliste kui erakonna suhtes ma olen ikkagi väga lootusrikas, et meil hakkavad asjad oluliselt paremini minema.

Kas siis lähiajal kutsute kokku erakorralise üldkogu või ootate korraliseni?

Erakonna korraline üldkogu toimub niikuinii selle aastanumbri sees. Ma sinnamaani olen kaasjuht edasi, olen oma erakonna liikmete jaoks olemas, nagu ma olen alati olnud. Aga jah, selle aastanumbri sees, kui üldkogu toimub, siis sel hetkel astun mina ka juhipositsioonilt tagasi.

Kui nüüd pilku panna natuke riigikogu valimiste poole, siis milliseid korrektuure teemade mõttes peaks rohelised tegema? Kas pelgalt roheline maailmavaade ajal kui rohepöördega tegelevad tegelikult peaaegu kõik erakonnad, on poliitiliseks eduks piisav?

Ma kindlasti ei paneks võrdusmärki rohelise maailmavaate ja rohepöörde vahele. Rohepööre on minu jaoks üks väike aspekt rohelisest maailmavaatest. See on kahtlemata oluline. Aga roheline maailmavaade on oluliselt süsteemsem. See on see, kuidas me üldiselt suhtume oma ümbritsevasse keskkonda jne.

Me ei saa rääkida ainult energiapöördest. Me peame rääkima oluliselt laiemalt inimeste endi harjumuste muutmisest. Aga, aga ma arvan, et see mida me oleme suutnud selle viimase aastaga teha, on see, et kui kriitika meie suunal oli kogu aeg, et me oleme ühe teema partei, siis me seda haaret oleme laiendanud.

Siin on aastaid kulunud erinevatele vaidlustele meie erakonna sees meie maailmavaate kohta. Meil ju tegelikult oli äärmiselt lai ampluaa inimesi esindatud. Oli nii parempoolseid, lausa marurahvuslasi, kui ka äärmiselt vasakpoolsed inimesi. Me nüüd oleme tüki tööd teinud selle nimel, et meil on konsensus erakonnas olemas, millist maailmavaadet me esindame ja millistel teemadel me räägime.

Millised väärtused on roheliste jaoks olulised?

Meie jaoks on olulised inimõigused, sotsiaalne õiglus, sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse vähendamine, rääkimata traditsioonilistest rohelistest teemadest. See, mis toimub meie metsaga, mis toimub meie energeetikasektoriga jne. Me kindlasti tahame kaasata ka eeskõnelejateks oma ala eksperte. Meil on vaja rohelised teha usaldusväärsemaks ka nende inimeste jaoks. Aga ma arvan, et neid teemasid tuleb väga palju ja nende kallal tulebki nüüd hakata tööd tegema, neid analüüsima. Tuleb leida, millele kindlasti fookus panna ja millele võib-olla mitte nii väga.

Kuhu te end erakonnana praegu konkreetsel maailmavaatelisel vasak-parem- skaalal paigutaksite?

Majanduslikes terminites rääkides paigutaksin ma rohelised vasakule poole ja inimõiguste skaalast konservatiivsel-liberaalsel teljel rääkides, oleme kindlasti liberaalsed.