Keskerakond tahab Tallinna koalitsioonipartneri leida sel nädalal

Ratas rääkis, et kolm erakonda on tänaseks teada andnud, et viie erakonna koalitsiooni Keskerakonna vastu Tallinnas ei tule.

"Eile (esmaspäeva - toim) õhtul arutasime erakonnakaaslastega, et Tallinna valimisvõit ja 38 mandaati tähendab seda, et peame olema valmis vastutust kandma. Nüüd tuleb välja selgitada, kes on see partner, kellega Keskerakond edasi läheb."

Keskerakonna esimees lisas, et partner tahetakse leida veel selle nädala jooksul.

"Siin tuleb rohkem mõelda, kui kiirustada üle jala. Aga venitama me ka ei hakka. Kindlasti peavad selle nädala jooksul asjad selged olema."

Ratas märkis, et jutt käib ühest partnerist, mitte enamast, kellega soovitakse koalitsioon teha.

"Tallinna puhul räägime me kahest erakonnast, kes peavad tegema koalitsioonilepingu neljaks aastaks. Loomulikult peavad selles sisalduma Keskerakonnale olulised põhimõtted, aga lepe peab arvestama ka võimaliku tulevase partneri põhimõtetega."

Küsimusele, kas pealinnas oleks parem või halvem, kui võimuliit oleks sama, mis Toompeal, kus Keskerakond valitseb koos Reformierakonnaga, vastas Ratas, et see seos pole nii oluline kui varem.

"See ei ole küsimus omaette. Küsimus on selles, kellega näeme kõige paremini seda, et suudame oma põhimõtteid koos rakendada. See saab olema meie partneriks. Üla- ja all-linna ühtne koalitsioon või erinevus, see täna enam nii suurt mõju ei oma, kui paarkümmend aastat tagasi."

Keskerakond võitis Tallinnas kohalikud valimised, kuid ei saanud enam ainuvõimu, mis tähendab, et erakonnal tuleb leida endale võimupartner.