Kohus kuulutas välja Oliver Kruuda pankroti

Kohus nimetas pankrotihalduriks Ene Ahase. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 11. novembril.

Kohtuotsus, millega Kruudalt ja tema firmalt AS Rubla mõisteti Vichmanni Best Idea OÜ kasuks 15 miljonit eurot, jõustus mullu septembris. Otsuse kohaselt võttis Kruuda isiklikult ja AS Rubla nimel kirjaliku kokkuleppega kohustuse tasuda kõik võlgnevused Vichmanni äriühingute ees.

AS Rubla, endise nimega Tallinna Piimatööstuse AS ja Tere AS oli alates 2015. aastast likvideerimisel ja on praeguseks pankrotistunud.

Esimene istung asjas toimus juulis, kuid kuna Kruuda kohta käis ka Iirimaal maksejõuetusmenetlus, vajas kohus aega menetluse täpsemate asjaolude selgitamiseks.

Vichmanni ettevõtte avalduse kohaselt on Kruuda ka kohustuste täitmisest hoidumiseks end varjanud ja võõrandanud kogu oma vara.