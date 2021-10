Haiti röövlijõuk nõuab misjonäride vabastamise eest 17 miljonit dollarit

Laupäeval röövitud misjonärid on USA kodanikud, üks misjonär on ka Kanada kodanik. Röövitute hulgas on viis meest, seitse naist ja viis last. Noorim laps on väidetavalt ainult kaheaastane, vahendas BBC.

Misjonärid töötasid USA Ohio osariigis asuvas mittetulundusühingus Christian Aids Ministries. Nad varustasid Haiti lapsi toidu ja riietega.

Jõugu liikmed röövisid misjonärid, kui nad sõitsid bussiga Haiti pealinna lähedal. Piirkonda kontrollib 400 Mazowo jõuk. Inimröövid on jõugu üks suurimaid sissetuleku allikaid.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et nii USA välisministeerium kui ka Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) aitavad misjonäride päästmisel Haiti ametivõime.

400 Mazowo jõuk on kurikuulus inimröövide korraldamise poolest. Sama jõuk röövis aprillis rühma katoliku kiriku vaimulikke. Vaimulikud vabastati hiljem, lunaraha suurus pole teada.

Haitil on inimröövid laialdaselt levinud. 2021. aasta esimese kolme kvartali jooksul registreeriti Haitil üle 600 inimröövi.

Juulis mõrvati riigi president Jovenel Moise. Riigis võitlevad ülemvõimu pärast erinevad kuritegelikud rühmitused. Politsei ei kontrolli tihti territooriumi.