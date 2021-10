Eesti alaliste elanike hulk langes aastaga 3326 inimese võrra

Eesti alaliste elanike arv on aastaga vähenenud 3326 inimese võrra, mille peamine põhjus on pikaajalist elamisluba omavate välismaalaste arvu langus.

Siseministeeriumi sisserände piirarvu seletuskirjas kirjutatakse, et Eesti alaliste elanike hulk on võrdluses 2020. aastaga kahanenud. 2020. aasta alalise

elanikkonna hulk oli (1. septembri seisuga) 1 315 055, kuid aasta hiljem 1 311 729. Ehk alaliste elanike arv on kahanenud 3326 võrra.

Siseministeerium toob ka välja, mis seda mõjutanud on. Eesti kodanike arv, kelle elukoht on registreeritud Eestis või kelle elukoht on registreerimata, on vähenenud 66 võrra.

Välismaalased, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba, neid on nüüd aastases võrdluses 3813 isiku võrra vähem (2020. aastal 156 138, 2021. aastal 152 325).

Kasvanud on aga alalist elamisõigust omavate Euroopa Liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete arv. Kui 2020. aastal olid neid 9014, siis tänavu 9567 ehk kasv oli 553 inimese võrra.