Aab: jätkame eakate vaktsineerimismotivaatorite otsimist

Üle 60-aastastele inimestele saja euro maksmine vaktsineerima mineku eest oli üks Keskerakonna esitatud vaktsineerimise edendamise meetmetest. Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval pressikonverentsil, et tema inimestele raha peo peale maksmist ei poolda.

Aab nentis "Terevisioonis", et Keskerakond siiski ei ole loobunud materiaalse motivaatori mõttest, aga otsib häid variante. Juttu on olnud nii raha maksmisest kui ka näiteks hambaravi või ravimite hüvitamisest. "Me otsime seda varianti," kinnitas Aab.

Aab möönis, et eksperdid ei toeta inimeste n-ö kinnimaksmist, aga motiveerimist mingite kulude katmisel arutatakse. Hambaravikulude hüvitamiseks tuleb Aabi sõnul seadusi muuta, mis aga võtab kolm kuud aega. Seega poleks sellel siis mõju, kui see ükskord rakendub.

Peaminister Kaja Kallas rääkis teisipäevasel pressikonverentsil, et valitsuses oli arutlusel täiendav motivatsioon eakatele, kuidas nendeni pääseda.

"Perearstide täiendav motiveerimine on see tööriist, mis peaks aitama neid ümber veenda. Perearstidega on meil plaanis ka suurem vaktsineerimise aktsioon. Mida me praegu teame - eakaid saavad veenda just perearstid-pereõed, sest need on inimesed, keda nad tervishoiuküsimustes kuulavad," ütles Kallas.

Raha peo peale maksmist peaminister ei poolda, sest teiste riikide kogemus pole tõestanud selle efektiivsust.

"Seal on mitu probleemi. Esiteks, vaktsineerimine on moraalne kohus, teiseks see, et meil on jäänud inimesed, kes kõhklevad ja kardavad kõrvalmõjude pärast ja teadlased ütlevad, et see paneb neid ainult rohkem kõhklema ja võib mõjuda vastassuunaliselt," ütles Kallas.

Ta tõi esile, et motivatsioonipaketi väljatöötamine pidurdaks vaktsineerimise tempot veelgi, sest inimesed jääksid seda ootama ning lükkaksid vaktsineerimist veelgi edasi.