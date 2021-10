Laats: mulle tõi edu mikrotasandi juhtimine

Tallinna Mustamäe linnaosa vanem, kohalikel valimistel ligi 8500 häält kogunud Lauri Laats usub, et üheks tema edu võtmeks on mikrotasandi juhtimine, kuid ta panustas kampaaniasse ka umbes 30 000 eurot isiklikku raha.

"Minu stiil on hästi palju inimesi kaasata, küsin inimeste käes, räägin nendega, liigun hästi palju ringi – see on mikrotasandi juhtimisstiil," rääkis Laats kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast". "Lahendan minu pädevuses mikrotasandi küsimusi. Samas olen ka aus ja ütlen, kui ma ei saa mõnda teemat lahendada ja inimesi aidata," lisas ta.

Mustamäele ehitamine range kontrolli alla

Laats rääkis, et tema hinnangul on Mustamäele antud uus hingamine, kasvanud on linnaosa elanike ühtsus. "Oleme saavutanud oma linnaosa tunnetuse," leidis ta.

"Küsimus pole ainult betoonis, aga ka inimeste kaasamises. Näen igapäevaselt üha rohkem, et inimesed tunnevadki ennast kogukonna liikmena, mustamäelasena, näen kokkuhoidmist," ütles linnaosavanem.

Rääkides ehitamisest enda juhitud linnaosas, leidis Laats, et Vana-Mustamäele ei tohiks lasta enam ühtegi uut ehitist või kui, siis ainult kooskõlas kohalike elanikega. Küll aga vajaks arendamist praegu tühjana seisvad või vähe kasutatavad vanad ABC-keskused, lisas ta.

Laats rääkis ka sellest, et soovib nii Mustmäe teelt kui ka Sõprus puiesteelt läbimurret kesklinna, et nende kaudu saaks ühistransport otsetee ning see annaks inimestele põhjuse loobuda auto kasutamisest igapäevaseks liikumiseks. Lisaks tuleks teha eraldi sõiduread jalgratturitele ning ka teed jalakäijatele, märkis ta.

Laats ütles ka, et linnaosa kõigi 18 lasteaia kordategemise käigus tuleb arutada, kas need peaksid jääma senistesse asukohtadesse või tasuks mõni viia uute elamute piirkonda.

Ei välista karjääri ka muus ametis

Rääkides enda poliitilisest tulevikust, ei välistanud Laats ka liikumist muule positsioonile, kuid tõi samas näite, kuidas ta 2019. aasta riigikogu valimiste järel otsustas siiski parlamenti minemise asemel jääda linnaosa vanemaks, kuna tema valijad talt seda soovisid.

"Eelistan [ka praegu] jääda linnaosa juhtima, sest siin on võimalus seda veelgi edasi arendada, aga kui meeskond otsustab, et mind on rohkem vaja mujal, näiteks linnavalitsuses või volikogus, siis olen valmis minena. Olen meeskonnamängija," kinnitas Laats.

Kas ta oleks tulevikus valmis ka ministriametit pidama, vastas Laats, et ei välista ühtegi võimalust. "Kui mul on selleks toetus, siis ei välista. Aga need küsimused ei ole praegu laual," ütles ta.

Küsimusele, mis valdkonnas ta ennast tugevalt tunneb, nimetas Laats majandust ning ka sotsiaalvaldkonda.

Koalitsioonipartneri valik tuleb sel nädalal

Rääkides Keskerakonna valimistulemusest, tunnistas Laats, et edukate piirkondade kõrval ei läinud erakonnal mitte kõikjal hästi, kuid selle põhjuste analüüs seisab alles ees, et selle põhjal valmistuda 2023. aasta riigikogu valimisteks.

Küsimusele Tallinna võimukoalitsiooni moodustamise kohta selgitas Laats, et Keskerakond kaalub nädala jooksul kõigi võimalike koalitsioonipartnerite plusse ja miinuseid ning teeb eeldatavasti selle nädala jooksul otsuse kellega läbirääkimisi alustada. Ta tunnistas, et kõige vähem tõenäoline on koalitsioon siiski Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE). "Linnapea on andnud signaali, et EKRE ja Isamaaga on teistest raskem koostööd teha, seda nende retoorika pärast," märkis ta.

Kampaania maksis 30 000 eurot

Küsimusele oma valimiskampaania maksumusest vastas Laats, et ehkki kõik arved pole veel kokku löödud, maksis see umbes 30 000 eurot. Tema sõnul olid need kõik tema omavahendid, erakond sellesse ei panustanud.

"Ma ei ole ainult poliitik. Enne poliitikasse tulekut tegelesin ettevõtlusega ja olen siiamaani passiivselt omanik. Laenu võtma ei pidanud," ütles linnaosavanem.

Sotsid ei suuda ennast leida

Küsimusele, kuidas kommenteerib Laats, kes aastatel 2005-2015 oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige, sotside olukorda, vastas ta, et sotsiaaldemokraadid ei suuda ennast leida.

"Neil on tugev kohal seismise aeg. Nende põhiprobleem on selles, et nad pole leidnud ennast, omale valijat ja oma poliitilist platvormi – see, keda nad esindavad ja mida tahavad korda saata. Teiseks – neil puudub ka liider, kes suudaks arendada erakonda, selle sõnumi välja tuua ja saaks ka mandaadi, et seda kõike ellu viia," leidis Laats.