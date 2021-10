Saar soovib järgmise sotside juhina näha Marina Kaljuranda

Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand ütles, et sotsiaaldemokraatide praegune esimees Indrek Saar ja ka erakonna endised esimehed on palunud tal järgmise aasta alguses sotside uueks juhiks kandideerida. Kaljuranna sõnul tal hetkel aga sellist soovi ei ole.

"Sellist ametlikku ettepanekut mulle ei ole tehtud, aga nii mõnedki juhatuse liikmed on minu poole selle ettepanekuga pöördunud. On pöördunud minu poole selle ettepanekuga ka erakonna endised juhid, oleme sellest rääkinud ka erakonna praeguse juhiga ja sellest on minuga rääkinud ka erakonna liikmed," ütles Kaljurand ERR-ile.

Kaljurand lisas, et ei soovi nimeliselt välja tuua, kes temaga esimeheks kandideerimisest rääkinud on.

"Ma olen oma erakonna liikmetele väga selgelt ja ausalt öelnud, et ma kandideerin sellistele kohtadele, kus mul on veendumus olemas, et ma tahan seda teha, ma oskan seda ja mul on selleks olemas kõik vajalikud eeldused ja teadmised. Täna ma olen olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige natuke rohkem kui neli aastat. Jah, mõnes mõttes ma tunnen meie organisatsiooni, meie inimesi, aga ma ei arva, et ma oleksin täna õige inimene sellel ametikohal," lausus Kaljurand.

Kaljurand ei öelnud, keda ta sooviks sotsiaaldemokraatide eesotsas näha, ent nentis, et juhiks kandideerimise valmisolekust teatanud Lauri Läänemetsa osasid seisukohti ta ei toeta.

"Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid ei ole mitte ainult tööliste või töötajate erakond, vaid sotsiaaldemokraadid peavad seisma kõigi sotsiaalsete teemade eest," sõnas Kaljurand.

Kolm endist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhti Eiki Nestor, Ivari Padar ja Jevgeni Ossinovski ütlesid ERR-ile, et nemad ei tea Marina Kaljuranna kandideerima kutsumisest midagi.

Oma parteijuhi koha pealt taandumisest teatanud Indrek Saar tunnistas, et on Marina Kaljurannaga esimeheks kandideerimisest rääkinud.

"Ma olen tõepoolest Marinaga sellest rääkinud, et ta võiks selle peale mõelda," kinnitas Saar.

"Marina Kaljurand on niivõrd särav poliitik. Kui ta oleks valmis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhiks, siis ma arvan, et oleks palju neid inimesi, kes oleksid valmis teda toetama," sõnas Saar.

Eurosaadik ja endine sotside esimees Sven Mikser ei soovinud öelda, kas ka tema on nende seas, kes on Kaljurannale kandideerimiseks ettepaneku teinud.

"Mina ei hakka oma ettepanekuid hetkel kuhugi kommenteerima, mina ise kindlasti ei kandideeri. Meil kindlasti on palju häid inimesi, kes võiksid vähemalt esitada oma visiooni sellest, kuhu Sotsiaaldemokraatlik Erakond peaks edasi minema," ütles Mikser.

Lisaks Lauri Läänemetsale on oma valmisolekust sotside juhiks kandideerida teatanud ka Riina Sikkut.

Sotsiaaldemokraadid otsustasid suvel, et enne kohalike omavalitsuste valimisi juhte ei vahetata ning erakonna uus juhtkond valitakse hiljemalt 2022. aasta veebruaris.