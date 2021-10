Poliitikamaastikul on hakanud jää liikuma. Eesti 200 näitas kohalikel valimistel, et partei tugevus ei väljendu üksnes brändis - nad saavad ka hääled kokku. Mandaat kohustab kaasa rääkima. Ja mitte üksnes suurest plaanist, vaid ka aktuaalsete kriiside lahendamisel. ETV "Esimeses stuudios" on Eesti 200 juht Kristina Kallas. Saatejuht Johannes Tralla.