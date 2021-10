Kaubanduskeskused vajavad maskikandmise kontrollimiseks turvamehi juurde

Kaubanduskeskused plaanivad hakata maskikohustust rohkem kontrollima tulevast nädalast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kristiine keskus ja Rocca al Mare keskus lubasid kontrolle tihendada juba kolmapäevast. Samas, turvameeste puudusele viidates ei olnud keskuste üldpilt kuigivõrd muutunud - kuni kolmandik inimestest maski ei kandnud.

Keskuste tegevjuhi Kristjan Maaroosi sõnul palgatakse turvamehi juurde, et maskikandmist suurendada.

"Meie turvafirma hetkel sellega tegeleb, et lisatööjõudu hankida. Praeguses tööjõuolukorras on see osutunud ootamatult keerukaks. Aga ma loodan küll, et lähemate päevade jooksul me saame ka juba rohkem inimressurssi siia kaasata," ütles Maaroos.

"Praeguse plaani kohaselt on kummagi keskuse jaoks vähemalt kaks lisaturvatöötajat. Võimalik, et ka rohkem," lisas ta.