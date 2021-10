Tartu Ülikooli loodusmuuseumi jõudis üliharuldane rotikuningas

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi on jõudnud haruldane rotikuningas ehk sabapidi kokkupõimunud rotipundar. Tõenäoliselt on tegemist selle sajandi teise registreeritud leiuga kogu maailmas.

Leitud rotikuningas on pärit Põlvamaal asuvast lindudele mõeldud kõrvalhoonest. Hommikusest leiust olid üllatunud nii linnud ise kui ka leidja.

"Ema läks hommikul linde söötma, tegi ukse lahti ja rotid olid nagu kandiku peal ukse ees. Nad olid täpselt uksepaku juurde teinud tunneli ja sinna tunnelisse kinni jäänud. Ema ei julgenud väga midagi ette võtta. Üritas neid lahti saada, päris keeruine oli aru saada, kas nad on sabapidi kinni või kleepunud aluspanu külge," rääkis rotikuninga üks leidjatest, Johan Uibopuu.

Loodusmuuseumi kuraatori Andrei Miljutini sõnul võibki rotikuningas tekkida rotipesades näiteks kui rotid magavad. Juhul kui sabad on koos kleepuva ainega, võivad magamise ajal saba otsad kokku külmuda.

"Ja rotid, kui nad ärkavad, hakkavad liikuma ja liiguvad erinevas suunas ja tõmbavad sabad sõlme ja enam ei saa vabaneda. Mida rohkem nad rabelevad ja tõmbavad, seda tugevamaks läheb sõlm," kirjeldas TÜ loodusmuuseumi kuraator Andrei Miljutin.

Seekord oli sõlme keerdunud 13 roti saba. Miljutini sõnul on tegemist äärmiselt haruldase leiuga. Viimase ligi 500 aasta jooksul on kogu maailmas leitud ligi 60 rotikuningat. Tavaliselt jõuavad need teadlasteni surnult ja nii ei ole neid õnnestunud ka videolindile saada.

"Viimane leid oli aastal 2005 ja minu teada ja Vikipeedia teada oli see selle sajandi ainuke rotikuninga leid maailmas. Ja nüüd siis on vähemalt teine sellel sajandil," ütles Miljutin.

Kuna rotikuninga rotid ei ole suutelised liikuma ja ise endale toitu hankima, jääb nende eluiga lühikeseks. Miljutini sõnul oleks praegu leitud rotikuninga eluiga olnud ööpäev.

"Kui isegi lasta teha operatsiooni, amputeerida sabad ja ravida, siis neid pole kuskile lasta vabadusse, sest mitte keegi ei taha endale koju, nad on metsikud rotid, nad ei ole lemmikloomad," ütles Miljutin.