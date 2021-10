Neljapäeval võib sooja tulla kuni 15 kraadi

Vastu neljapäeva hommikut tuleb sajuhoogudele lisa. Ennelõuna on pisikeseks hingetõmbepausiks, sajuhooge on harvem ja tuul tõmbub ka veidi tagasi. Õhusooja tuleb kuni 15 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on taevas pilves ja sajab vihma. Pärast südaööd on sajuhooge harvem. Puhub edelatuul 6 kuni 12, puhanguti 18, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kraadi ümber.

Hommikul liigub üle sajuhoogude vöönd. Edelatuulel on kiirust 5 kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis, Liivi lahe ääres ja Eesti lõunaosas kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib 10 kraadi ümber.

Ennelõunal on laiguti taevas selgem ja hoovihma sajab kohati. Pärastlõunal jõuab paksem pilvemass ühes sajuga Saaremaale ja Liivi lahele ning laieneb õhtul üle mandri. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul tugevneb aga puhanguti 18, Liivi lahe ääres 23 meetrini sekundis. Õhusooja on 11 kuni 15 kraadi.

Reede tuleb madalrõhkkonna tugevas haardes tormise edelatuule ja sajuhoogudega. Aga päike peaks ka välja piiluma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 5 kuni 9 kraadini.

Laupäev tuleb jahedam, aga veel plusskraadidega. Sajuhooge saame ka lisaks.

Pühapäev on suurema sajuta, rahulikum aga õige jahe. Öö tuleb miinustes, päev napilt plussis.

Uus nädal toob taas soojema õhumassi.