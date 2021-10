Reedest kehtib ka PERH-is patsientide külastuskeeld

"Kuna COVID-19 nakkusfoon Eestis on enneolematult kõrge ja eksponentsiaalselt kasvav ning ringlemas on ka teised ülemiste hingamisteede viirushaigused, kehtestame alates 22. oktoobrist haiglas patsientide külastuskeelu, vaid üksikutel erijuhtudel võib raviarst külastusi lubada," ütles PERH-i ülemarst prof Peep Talving.

Patsientidele mõeldud pakid tuleb jätta haigla infolauda, kust need saadetakse patsientidele edasi. Haigla palub pakile korrektselt märkida patsiendi nimi ning osakond.

Kõik ambulatoorsetele visiitidele või uuringutele tulevad patsiendid on jätkuvalt kohustatud haiglas maski kandma ning käsi desinfitseerima. Haigla sissepääsude juures ning registratuurides on käte desinfitseerimise võimalused ja maskid. Ka EMO-s on maskide kasutamine kohustuslik.

LTKH keeld juba neljapäevast

Lääne-Tallinna Keskhaigla ei luba neljapäevast haiglaravil viibijaid külastada.

Haigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja dr Pille Märtin selgitas, et haigla peab seoses keerulise COVID-19 olukorraga võtma kasutusele kõik meetmed, mis aitavad tõkestada COVID-19 levikut ja tagada patsientide ohutuse.

"Meil on selle viirusega kogemust praeguseks juba rohkem kui poolteist aastat. Teame, kui suurt laastamistööd see võib teha, kui viirus pääseb sisse raviosakonda, kus on nõrgestatud immuunsusega ja hapras seisundis inimesed. Peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta haiglaravil viibijaid, et viirus nendeni ei jõuaks, sealhulgas välistama selle, et viirus pääseb haiglasse külastajate kaudu," ütles dr Märtin.

Ta lisas, et külastamine jääb võimalikuks vaid eriloaga väga raskete haigete puhul. Infot selle kohta saab anda patsiendi raviarst.

Külastuskeeld kehtib alates 21. oktoobrist kõikides LTKH statsionaarse ravi üksustes: Meremeeste haiglas (Paldiski mnt 68), õendusabikliinikus (Õismäe tee 179), nakkuskliinikus (Paldiski mnt 66) ja Pelgulinna sünnitusmajas (Sõle 23).

Patsientidele on lubatud tuua pakke. Pakile tuleb korrektselt märkida patsiendi ees- ja perekonnanimi, korruse number ja palati number. Haiglas viibijatele tohib tuua ainult seda, mis on hädavajalik. Vastu ei võeta kergesti riknevaid toiduaineid ega lilli. Lubatud on tuua alkoholivabu jooke (kokku max 1 liiter). Kõik toodu peab olema korrektselt pakitud minigrip kotti (max suurusega 30×40 cm).