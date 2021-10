Perearstid maskivabastusi väljastama ei hakka

Perearstide seltsi juhatuse esinaise Le Vallikivi sõnul on selliseid olukordi, kus inimesele on maski kandmine reaalselt vastunäidustatud, väga vähe. Kui selliseks tõendiks on patsiendil reaalne vajadus, siis väljastab selle eriarst, mitte perearstid.

"Pigem need, kellel on kroonilised kopsuhaigused, astma, kopsu pahaloomulised haigused, need vastupidi peaksid maski kindlasti kandma, kui just nende kopsukoest pole nii palju kahjustunud, et nad vajavad lisahapnikku," sõnas ta, lisades, et viimasel puhul kasutatav hapnikumask juba täidab ka maski funktsiooni.

Vallikivi märkis, et reaalselt on maski kandmine vastunäidustatud või vabastus põhjendatud väga vähestel juhtudel. Selle alla võib minna näiteks füüsilisest puudest tulenev takistus maski paigaldamisel ja eemaldamisel või inimesed, kes vajavad igapäevaselt hingamisel lisatuge.

Hingamisteede haiguste puhul peaksid inimesed kandma maski just enda kaitseks, lisas Vallikivi.

"Meie neid tõendeid ei väljasta. Tahaks neile perearstidele sügavalt silma vaadata, kes on seni neid tõendeid kirjutanud," ütles ta.

Valitsuse neljapäeval heaks kiidetud korraldusega muudetakse rangemaks kaitsemaski kandmise kohustus. Kaitsemaskina ei lähe enam arvesse sall, torusall, krae või muu ese.

Inimesed, kes ei saa maski kanda tervislikel põhjustel, peavad seda arsti vastava otsusega tõendama.

Koroonaviiruse väga kõrge leviku juures on kaitsemaski kandmine rangelt soovituslik nii vaktsineeritud kui haiguse läbipõdenud inimestele kui ka lastele alates 12. eluaastast ka kontrollitud üritustel, näiteks teatris, kinos, kontserdil.