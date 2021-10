Michal: loodan, et sotsid on Tallinna koalitsioonis sama nõudlikud kui meie

Reformierakonna poolt Tallinna linnapeaks kandideerinud Kristen Michal avaldas lootust, et Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooniläbirääkimisi alustav Sotsiaaldemokraatlik Erakond on võimul olles sama nõudlik kui olnuks Reformierakond.

"Loodan, et SDE pole meist vähemnõudlikum ja muutused tulevad tegelikud. Poliitilise ametkonna kärpimisel, ettevõtlike inimestega suhtlemisel, aga ka linnaruumi uuendustes, lastega perede ning meie emade-isade aktiivse eluviisi hoidmisel," lausus Michal.

"Hea uudis on, et Tallinnas on asjad nende valimiste järel sealmaal, et ainuvõim on läbi ja sünnib koalitsioon. Ükskõik milline nõudlik koalitsioonipartner tähendab paremat tasakaalu ja mitut paari silmi kohtades, kuhu varem valgus ei paistnud," lisas Michal.

"Eks aeg näitab, olen kindel, et nii linnakodanikud kui meie volikogus hoiame sellel silma peal ja ootused järgmiseks neljaks aastaks on kõrged," ütles Michal veel.

ERR küsis Michalilt, kuidas mõjutab Keskerakonna otsus Toompea koalitsiooni tervist. "Raske hinnata. Ma seni olen arvanud, et need kaks asja on lahus, aga loomulikult oleks kindlasti sama koalitsioon pealinnas ja riigis suurte asjade tegemisel olnud ladusam ja võib-olla ka linnaelanike ootus. Aga kas ta mõjutab ja kuidas ta mõjutab? Eks aeg näitab, täna on vara sellele hinnangut anda," kommenteeris Michal.

Keskerakonna Tallinna nõukogu otsustas neljapäeval teha ettepanek koalitsioonikõnelusteks Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.