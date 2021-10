Perearstid alustavad tuleval nädalal suurvaktsineerimist

Perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller palub inimestel, kes plaanivad visiiti perearsti juurde, sellega võimalusel paar nädalat oodata. Visiidile saavad kahe nädala jooksul need patsiendid, kelle mure on ajakriitiline. Seda, mis saab juba registreeritud arstiaegadest, otsustab iga meditsiiniasutus ise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui on võimalik edasi lükata ja perearstikeskus näeb, et on vaja edasi lükata, et nad ei saa seetõttu näiteks vaktsineerida, siis helistatakse inimesele ja antakse teada, lepitakse kokku," ütles Joller.

Perearst Elle-Mall Sadraku sõnul võivad tavajärjekorrad vaktsineerimisnädalate tõttu küll venida, kuid keegi abita ei jää.

"Võib juhtuda niimoodi, et ta ei saa täna vastuvõtule. Ta võib saada vastuvõtule vastavalt sellele, kuidas meil pereõde triažeerib teda ehk siis hindab olukorra tõsidust. Kas samal päeval, järgmisel, järgmisel nädalal, järgmisel kuul. See sõltub sellest olukorrast, mis patsiendil on. Ja mõnikord ta ei saa mitte perearsti vastuvõtule, vaid pereõe vastuvõtule," rääkis Sadrak.

Igapäevatöös Sadrak suuri muudatusi ette ei näe, kuid vajadusel on nad ümberkorraldusteks valmis.

"Meil on üks õde, kes spetsiaalselt tegeleb vaktsineerimistega. Katsume võimalikult vähe inimesi, kes on juba kirja pannud ennast järgmiseks kaheks nädalaks, mitte ümber helistada. Aga need, keda on vaja helistada, need pereõed helistavad ümber ja pakuvad uue aja," sõnas Sadrak.

Lisaks koroonavaktsiinile varustatakse kõiki perearstikeskuseid ka gripivaktsiiniga, mis on esmakordselt riigi poolt üle 65-aastastele inimestele tasuta.