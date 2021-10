Herem: kaitsevägi tegutseb taas nii nagu enne pandeemiat

Kaitseväes on vaktsineeritud 98 protsenti isikkoosseisust. "Me põhimõtteliselt tegutseme täna nii nagu kolm aastat tagasi ja see on väga hea. Me saame täita oma ülesandeid," ütles Herem.

"Kuna meie väljaõpe ja tegevus on gruppides – 10, 20, 100 inimest – kõigil on oma roll, siis kui see üks rollitäitja välja langeb, siis on väga keeruline edasi tegutseda. Täna see väljalangevus on väga väike ja me saame tegutseda edasi üsna rahulikult," lausus Herem.

Herem rääkis, et kui kaitseväelased aasta alguses veel vaktsineeritud ei olnud, oli haigestumisi iga päev 20-40, täna on mõni päev kolm nakatunud, mõni päev kaheksa ja mõni päev mitte ühtegi.

"Kui meil ei olnud vaktsineeritud isikkoosseisu, siis meil oli kohati kuni 1000 inimest rivist väljas, nad pidid olema isolatsioonis. Täna on rivist väljas 42. See annab meile võimaluse jätkata oma ülesannetega, väljaõppega ja valmidusega ilma, et me pööraks tähelepanu mingisugustele administratiivsetele korraldustele, et viirust ära hoida," rääkis Herem.

Herem rääkis, et tänaseks on kaitseväe palgaliste töötajate ridadest lahkunud 39 inimest, kes ei soovinud end vaktsineerida ning ta lisas, et ilmselt lahkub umbes sama palju tegevväelasi lähiajal veel.

Heremi sõnul jäävad tööle need, kellele on vaktsiin meditsiiniliselt vastu näidustatud.