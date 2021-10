Sule: haiglate suutlikkus on praegu madalam kui see oli kevadel

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Urmas Sule ütles ETV saates "Esimene stuudio", et koroonasse haigestumise kasv on stabiilne ja ei näita raugemise märke. Haiglate suutlikkus koroonaga toime tulemiseks on aga tema sõnul madalam kui see oli kevadel.

"Haiglate suutlikkus täna personali mõttes on kindlasti madalam kui ta oli kevadel. Inimesed on väsinud, entusiasmi ei ole, inimesi kaasata on keeruline ja see on väga suur väljakutse," rääkis Sule.

Sule sõnul tahavad väsinud meditsiinitöötajad näha teiste inimeste panust ka väljaspool haiglaid. Ta märkis, et tervishoiutöötajad ootavad tuge nii valitsuselt, aga ka tavakodanikult, kes saab seda sümboolselt väljendada näiteks maski kandes. Samas pelgalt maski kandmisest Sule sõnul praegu enam ei piisa.

Sule prognoosis, et oktoobrikuu lõpuks võib haiglates olla üle 600 koroonapatsiendi.

"Me püüame kõigis haiglates säilitada sellist olukorda, et ravitud saaks mitte ainult Covid-haiged, vaid kõik haiged. Meil on väga suur võlg teisi haigusi põdevate patsientide ees ja teistpidi tuleb aru anda, et ega me sajaprotsendiliselt kunagi ei saa haigla kollektiivi ainult nakkushaigetega tegelema panna," lausus Sule.

Sule sõnul praeguses epidemioloogilises olukorras positiivseid märke ei paista. "Esiteks haigestumuse kasv on pidev, stabiilne ja ei näita, raugemise märke. Ja absoluutselt loogiline on, et selle foonil ka haiglaravi vajadus kasvab imekiiresti. Me praegu haiglaravi vajadusega oleme selle laine tõusuhetke peal. Ja mina ei näe ühtegi märki, mis hetkel näitaks olukorras midagi positiivset," rääkis Sule.

Sule hinnangul ei piisa praeguse kriisiolukorra lahendamisest tasahilju vaktsineerimisest, vaid tõenäoliselt ootavad ees piirangud.

"Ma kardan küll, et tänane laine ei rauge niisama. Me näeme hetkel seda, et haigus kogu aeg süveneb. Kui alguses oli meil eeldus, et vaktsineeritud inimesi on niipalju, et nad hoiavad selle kiire haiglaravi vajaduse ära, siis me näeme, et haigus leiab ikkagi üles eelkõige küll vaktsineerimata inimesed, aga ka seda, et haiglaravivajadusega vanemate inimeste hulk kasvab hüppeliselt ja see tähendab seda, et mõju haiglaravi vajadusele kasvab drastilise kiirusega," rääkis Sule.