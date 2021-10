Haiti jõugujuht ähvardas röövitud misjonäride tapmisega

Kuritegeliku bande 400 Mawozo liider Wilson Joseph avaldas sotsiaalmeedias video, kus astus üles sinises ülikonnas ja kandis kaelas suurt risti.

"Ma vannun äikese nimel, et kui ma ei saa seda, mida ma tahan, siis ma lasen kuuli nende ameeriklaste pähe," ütles mees videos.

Samuti ähvardas ta peaminister Ariel Henryt ja Haiti riigipolitsei juhti Leon Charlesi, kes on pidanud kinni mitu tema jõuku kuuluvat meest.

"Te ajate mind nutma. Aga ma panen teid verd nutma," ähvardas bandiit.

Jõuk nõuab miljon dollarit lunaraha inimese kohta. Röövitute seas on viis last, kellest üks on vaid kaheksakuune.

USA Välisminister Antony Blinken on kinnitanud, et riik teeb misjonäride vabastamiseks kõik endast oleneva.

"Meie administratsioonis ollakse sellele väsimatult keskendunud. Me teeme kõik endast oleneva olukorra lahendamiseks," lausus Blinken pressikonverentsil.

Riigis kasvas oktoobri esimesel poolel hüppeliselt inimröövide arv, teatasid kolmapäeval Haiti kodanikuühendused ja inimõiguslased. Kokku röövisid kuritegelikud jõugud 119 inimest. Vägivallakuritegude hoogne kasv riigis on pannud muretsema inimõiguslased ja kodanikeühendused.