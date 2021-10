Uurimine lõpetatud: ründajat tulistanud politseinik käitus õiguspäraselt

1. augusti hilisõhtul sai häirekeskus teate, et Läänemaal Haeska külas sõitis alkoholijoobes 28-aastane mees autoga kraavi ning muutus teiste inimeste suhtes agressiivseks. Väljakutsele reageeris Lääne prefektuuri patrullekipaaž, kes asus juhtunu asjaolusid välja selgitama.

Kriminaalmenetlust juhtinud prokuröri Elle Keemani sõnul ründas 28-aastane mees väljakutsele reageerinud politseiametnikke puukaikaga.

"Korduvale käsklusele mees ei reageerinud ning hoiatuslaskudest hoolimata jätkas ühe korrakaitsja ründamist, kes puukaikaga tehtud hoopide eest taganedes selili kukkus. Olukorda ära kasutades alustas ründaja tema peksmist kaikaga pähe," avas Keeman sündmuste käiku.

"Korrakaitsja enda elu oli sattunud ohtu ning rünnaku peatamiseks kasutas politseiniku paarimees relva, tulistades ühel korral ründaja suunas, kuid vaatamata sellele peksmine jätkus. Seejärel tulistas paarimees kolm lasku ründaja suunas, lõpetades laskmise hetkel, mil ründaja maha kukkus. Ajakriitilises olukorras pidi politseinik otsustama, kuidas rünne peatada," kirjeldas uuritud tõendeid Keeman.

Politseinikud hakkasid haavatud mehele kohe esmaabi andma ning elustamise võttis üle kohale saabunud kiirabi. Vaatamata politseinike ja meedikute pingutustele ei suudetud mehe elu päästa ning ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Ekspertiisis tuvastati hukkunul kolm laskevigastust vasakus käes ning üks vigastus seljas.

PPA sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ütles, et Haeskas juhtunu on ääretult traagiline. "Mitte miski ei too tagasi surma saanud inimest ega korva lähedaste kaotusvalu. Uurimise juures on olnud tähtis saada vastused nii lähedastele kui ka avalikkusele. Menetluses anti hinnang politseinike tegevusele nii õiguslikult kui ka turvataktikaliselt ning jõuti järeldusele, et tulirelva kasutamine ründe tõrjumiseks oli õiguspärane. Oleme kohtunud ja rääkinud lähedastega ning selgitanud kriminaalmenetluse käiku ja lõpetamise asjaolusid," sõnas Pärkna.

Kriminaalmenetluses kogutud tõendid kinnitavad, et politseiniku elu oli sattunud ohtu ning tekkinud olukorras oli tulirelva kasutamine õiguspärane.

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus ei ole jõustunud ning kannatanutel on õigus esitada kaebus riigiprokuratuuri kümne päeva jooksul.