Spaad on koroona kiuste koolivaheajal populaarsed

Esmaspäevast algab koolivaheaeg, ent need, kes kiiremini puhkama kibelevad, on juba selleks nädalavahetuseks omale spaapuhkuse broneerinud. Selle nädalavahetuse populaarsust tõstis veelgi asjaolu, et uuest nädalast negatiivse koroonaprooviga enam ujuma ja hotelli ei lasta.

"Paljud broneeringud on tehtud viimasel hetkel – meil on hästi palju kiirtestiga bronne sel nädalavahetusel, sest esmaspäevast saavad tulla ainult need, kes on vaktsineeritud. Tunda on, et kõik käivad ruttu sel nädalavahetusel ära ja siis on rahu," kirjeldati ERR-ile olukorda Pärnus asuva Estonia Resort Hotel Spa vastuvõtust.

Muidu aga on Estonia spaasse koolivaheajaks veel võimalik tube broneerida – huvi on leigem kui aasta tagasi, mil broneeringuid oli koolivaheajaks palju rohkem.

"Mõni päev on väga täis, mõni päev väga rahulik. Päris välja müüdud ei ole," lisas vastuvõtutöötaja, tõdedes, et uued piirangud on mõningaid tühistamisi kaasa toonud. "Üksikud tühistamised on sellised, et näiteks pole mõlemad vanemad vaktsineeritud, aga on ka suuremaid gruppe, kus enamik on vaktsineeritud, aga kui seal näiteks on viis inimest vaktsineerimata, siis kukub kogu grupp ära."

Narva-Jõesuus asuv Noorus spaa on kogu koolivaheajaks täis.

"Aeg-ajalt saame pakkuda mingeid tube, aga need on üksikpakkumised," ütles Noorus spaa kommunikatsiooni- ja turundusjuht Darja Bojarova.

Enim külastajaid – lastega pered – tuleb Harjumaalt.

Bojarova tõdes, et koroonapassi tingimuste muutumine on kaasa toonud ka mõningaid tühistamisi.

"Kõige rohkem tühistatakse seetõttu, et pole vaktsineeritud või nad pole kindlad, et jõuavad kogu vaktsineerimisprotsessi selleks ajaks läbi teha. On ka peresid, kus üks vanem on vaktsineeritud ja teine mitte, neil on väga suur dilemma, kas tulla puhkama või mitte," nimetas Bojarova. "Aga need kohad on juba läinud – ühed kohad vabanevad ja siis broneerime kohe uuesti."

Bojarova ütles, et talviseks koolivaheajaks on nende majas veel ruumi küll. Koroonaaeg muutis inimeste praktikat – kui varem oli maja kaks nädalat ette välja müüdud, siis nüüd tehakse kiirbroneeringuid – helistatakse suisa samal päeval ette ja tehakse broneering.

"Inimesed on väga ettevaatlikud, broneeringud tehakse viimasel hetkel," tõdes Bojarova.

Tallinna külje all asuvat Viimsi spaad, Narva-Jõesuus tegutsevat Meresuu spaad ning Kuressaares Grand Rose spaad omava Spa Toursi tegevjuht Hardi Kerde ütles, et tühistamiste lainet seoses uute piirangutega tulnud ei ole, ent mõningaid tühistamisi on juba olnud küll.

"Meil on tänase seisuga koolivaheaja broneeringutega hästi, meie majad on suhteliselt täis. Grand Rose ja Meresuu on rohkem täis, Viimsis on pisut rohkem ruumi," ütles Kerde. "Ei tea, mis saab nädala lõpuks, palju tuleb tühistamisi järgmiseks nädalaks."

Kerde ütles, et suurima põntsu said nad mullu detsembris, kui ajakirjanduses ilmus uudis, et Ida-Virumaal on avastatud kolle – siis asusid inimesed kohe oma broneeringuid tühistama. Praegu aga on avalikkuse reaktsioonid rahulikumad.

"Me oleme ikkagi vaktsineeritud suurelt osalt. Oleme julgemad," põhjendas Kerde.

Kui palju nende ketti kuuluvate spaade töötajatest vaktsineeritud on, ta ei tea, sest delikaatsete isikuandmete tõttu pole töötajad kohustatud seda ütlema ning ettevõtte riskihinnang ei välista vaktsineerimata personali töötamist.