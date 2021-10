Saaremaal jätkab senine koalitsioon

Opositsioooni jäävad volikokku pääsenud Isamaa, EKRE ja Eesti 200 liikmed.

Vallavanemakandidaat Madis Kallas ütles pärast ühisdeklaratsiooni allkirjastamist, et otsuste tegemisse kaasatakse kindlasti ka opositsiooni konstruktiivseid ettepanekuid.

"Pigem oligi dokument selge sõnum meie valijatele ja kõigile saarlastele, et neli aastat toimetanud koalitsioon soovib jätkata. Olles selle nädala jooksul rääkinud kõigi poliitiliste jõududega Saaremaal , ja mitte ühe, vaid mitu korda ja mõnega kohtunud ja päris pikalt. Saaremaa huvide eest seisavad kõik ja kõik soovivad Saaremaale vaid head ja paremat. Pigem on küsimus selles, et kõiki ei saa lihtsalt võtta koalitsiooni. Koalitsioon saab täpselt olla nii suur, kui selleks on vaja, muidu ei hakka hästi tööle," rääkis Kallas.