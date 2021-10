Tartus tuvastati eriti ohtlik lindude gripp

Linnupidamise kohale on seatud kitsendused, samuti on taudipunkti likvideerimiseni pidamiskohas seatud ranged nõudmised võimaliku nakkuse edasikandumise vältimiseks, teatas põllumajandus- ja toiduamet (PTA).

Reedel saabus ametile teade, et 21. oktoobril ühelt haigustunnustega kanalt võetud proov osutus positiivseks lindude gripile.

"Laboratoorsel uuringul tuvastati eriti nakkava lindude gripi viiruse tüvi H5N8. Taudi tõttu hukatakse majapidamises olevad kolm lindu, sest haigusele puudub ravi ning see on ainus viis taudi levikut piirata," ütles PTA peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

PTA korraldab linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada.

Hukatud lindude eest ei ole võimalik taotleda kompensatsiooni, kuna vaatamata korduvatele ametipoolsetele meeldetuletustele ei järgitud lindude pidamiseks kehtestatud nõudeid – linnud ja nende pidamise koht ei olnud PRIA põllumajandusloomade registris registreeritud.

"Tegemist on esmakordse linna juhtumiga. Selliste olukordade vältimiseks on oluline, et kohalikud omavalitsused aitaksid kaasa, et nende territooriumil tegutsevad loomapidajad registreeriksid oma loomad PRIA põllumajandusloomade registris," ütles Sammel.

Sammeli sõnul hoiab amet silma peal kõigil linnupidajatel, kes jäävad majapidamisest kuni kümne kilomeetri raadiusesse.

"Palume neil linnupidajatel hoida oma linde kinnistes ruumides ning vältida kokkupuudet vee- ja metslindude või kõrvaliste isikutega. Juhul kui märkate lindudel haigustunnuseid teavitada sellest koheselt veterinaararsti," lausus Sammel.

Kümne kilomeetri raadiusesse jäävatele linnupidamistele kehtestatakse piirangud. Piirangud puudutavad lindude kohta arvestuse pidamist, väljaspidamise keeldu, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised.