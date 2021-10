Värska lähedal rajasid kohalikud kilomeetrise matkaraja

Valminud rabatee on Setumaal ainuke, seda aitasid ehitada üle 250 vabatahtliku, kelle hulgas oli palju kohalikke kui ka kaugemalt appi tulnud inimesi.

"Kui tuli eriolukord, siis see oli ainuke meelelahutus meie piirkonnas, ja kui ma nägin, et see on nii kehvas olukorras, siis tuli mõte, et ehk õnnestub laudtee koos oma inimestega ja talgute korras korda teha. Kui ma hakkasin seda asja lõpuks südamega ajama, siis kuidagi need võimalused ja inimesed jõudsid minuni. Nagu näha, on laudtee valmis ja taas kõigile jalutamiseks avatud," lausus matkaraja ehituse eestvedaja Kersti Virro.

Kuresoo rabateel võib kohata Värska kandi inimesi, aga ka jalutama tulnud turiste.

"Varem me käisime tornis lastega, aga siis ei olnud seda teed, oli ainult mädanenud laudtee ja vesi, aga nüüd, kui saame aega, siis ikka tuleme. Lapsed tahavad väga jalutada, nende pärast tuleme, kui aega leiame," ütles kohalik elanik Eveli.

Matkarajal on istumiskohad, kus saab lihtsalt kas loodust vaadelda või piknikku pidada.