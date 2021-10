Laupäeval tuul vaibub, vihma tuleb endiselt

Laupäeval liigub madalrõhkkond Lõuna-Soomest edasi Venemaale ja Eestis tõmbub taevas põhja poolt pilviseks. Algab ka külmema õhu sissevool ning sajupilved liiguvad Loode-Eestist lõuna-kagu suunas. Tuul on juba oma jõudu kaotanud, kuid ka laupäeval on see veel üsna tugev.