Ukraina pakub Euroopale eritingimustel täiendavalt maagaasi

Euroopas möllab energiakriis, kuivõrd gaasihinnad on tõusnud rekordkõrgele ajal, mil majandused on koroonalukustuse järel taasavanemas ja taastuvallikate nagu tuuleenergia tootmine on aeglustunud.

Lääneriigid süüdistavad hinnatõusus Venemaad, kahtlustades, et Moskva keeldub tarneid suurendamast, survestamaks Euroopat nõustuma pikemaajaliste lepingutega ja kiitma heaks vastuolulise Nord Stream 2 gaasitoru kasutamist.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu esimees Oleksi Danõlov ütles reedel pärast nõukogu istungit, et Ukraina saaks pakkuda Euroopale eritingimustel rohkem maagaasi.

"Te teate, et Euroopas on kriis," ütles ta. "Seega, millest me räägime? Täna on meil Venemaaga leping 40 miljardile kuupmeetrile gaasile, kuid täna me saame täiendavalt pakkuda meie Euroopa sõpradele 55 miljardit kuupmeetrit gaasi," ütles Danõlov.

Ta ei täpsustanud, millistel tingimustel seda teha võidakse.

Varem reedel kutsus president Vladimir Zelenski Euroopa Liitu tegema koostööd Kiieviga Venemaa "gaasiagressiooni" vastu.

Me näeme tehislikku kriisi, millel on selge eesmärk: sundida Euroopa oma väärtustest loobuma," ütles Ukraina president AFP-le kirjalikes kommentaarides.

"Aset leiab reaalne gaasiagressioon Euroopa Liidu vastu," kirjutas Zelenski. Hetkel on vajadus ühiste sammude järgi Euroopas, ütles ta, kutsudes Brüsselit tegema selles küsimuses koostööd Kiieviga.

"Ukrainal on, mida oma Euroopa partneritele pakkuda," lausus ta. "Olemasolev võimsus gaasi pumpamiseks läbi Ukraina on piisav mitte ainult olukorra normaliseerimiseks praegu, vaid ka tagamaks, et Euroopa on selliste hinnašokkide eest kaitstud tulevatel aastatel."