"Rahva teenrid": Keskerakonna võim Tallinnas jätkub

"Tallinnas sünnib Keskerakonna ja sotside liit. Suur uudis nendest valimistest on see, et Keskerakond ei ole Tallinnas enam ainuvõimul. Kas siis pole või? Tegelikult ju on," arutles Mirko Ojakivi,

"Võta, kes tahes volikokku sisse saanud erakondadest ja sa suudad valitseda. Nüüd ongi küsimus selles, et kellega on lihtsam ja mugavam," lisas ta.

Aivar Hundimägi märkis, et sotside huvi Tallinnas koalitsiooni minna on ilmne. "Selleks, et vähegi kuskil pildile saada," ütles Hundimägi.

Ojakivi lisas omaltpoolt, et sotside häda on see, et neid ei pruugi koalitsiooni kauaks vaja minna. "Keskerakonnal on (volikogu enamuseks) puudu kaks häält, neid saab teoreetiliselt kõikidest fraktsioonidest. Siin on olnud juttu mõnest EKRE saadikust, kes juba eelmises koalitsioonis hääletas väga sarnaselt keskfraktsioonile," rääkis Ojakivi.

Krister Parise sõnul on aga osad sotside valijad otsuses Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooni minna pettunud. "Ma olen üsna veendunud, et terve rida valijaid ei ole kohe üldse õnnelikud. Et nad ei andnud sotsidele häält mitte selleks, et nad saaks koos Keskerakonnaga minna nii-öelda kahekesi linna jagama," ütles Paris.

"Teisest küljest jällegi on iga partei üks peamisi sihte ikkagi teostada võimu. Kui seal on võimalik enda vaateid läbi selle teostada, siis oleks ju ka väga rumal seda mitte teha," sõnas Paris veel.

Paris märkis, et sotside puhul on siiski linnavalitsuses nüüd värske õhk sees, sest ainuvõimu asemel tuleb nüüd arvestada väiksema partneriga ja halb see Tallinale ei ole.

Aivar Hundimägi lisas, et sotsid ei ole aga Keskerakonna suhtes Tallinnas ülemäära kriitilised olnud.