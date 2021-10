Salvini ei näe endal süüd migrantide halvas kohtlemises

Teda süüdistatakse inimröövi seaduse alusel, sest ta keeldus riiki lubamast sisserändajate laeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaks aastat tagasi siseministri ametis olnud Matteo Salvini kinnitas, et keelu otsustas valitsuskabinet.

Salvini hinnangul ei saa kohtuprotsess olla tõsiseltvõetav, sest ühe tunnistajana on kohale kutsutud näitleja Richard Gere. Hollywoodi kuulsus viibis juhtumi ajal Itaalias ja aitas ühel valitsusvälisel organisatsioonil laeva pardale toitu viia.

"See on sürreaalne olla kohtu all, sest ma tegin oma tööd. Mul on kahju, sest öelge, kui tõsiseltvõetav saab olla kohtuprotsess, kui Richard Gere peab tulema Hollywoodist siia, et minu karjääri hinnata. Loodan, et see on vähetõenäoline, sest on palju tähtsamaid asju, millele tuleks tähelepanu pöörata," ütles Salvini.