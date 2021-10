Kriisis Bulgaaria valmistub koroonapatsientide saatmiseks välismaale

Bulgaaria teatas laupäeval, et on vaid loetud päevade kaugusel olukorrast, kus koroonapatsiente tuleb saata välismaale ravile, kuna riigi enda tervishoiusüsteem ei suuda enam toime tulla.

Terviseminister Stojko Katsarov ütles telekanalile Nova TV, et kui praegust nakatumiste hulka ei suudeta 10-15 päevaga vähendada, ollakse silmitsi tohutute probleemidega.

"Meie võimekus personali ja hingamisaparaatide osas on praktiliselt ammendunud ning meil tuleb otsida abi välismaalt," ütles ta.

"Euroopa Liiduga peetakse kõnelusi patsientide toimetamise üle teistesse riikidesse," lisas minister.

Katsarov hoiatas, et välistada ei saa lukustusmeetmeid.

Ekspertide sõnul võib 6,9 miljoni elanikuga Bulgaarias kerkida nakatumiste arv paari nädalaga praeguselt umbes 5000 nakkusjuhtumilt päevas 9000-ni.

Koroonapandeemia on nõudnud Bulgaarias juba umbes 23 000 elu.

Bulgaarias on täielikult vaktsineeritud koroonaviiruse vastu ainult 24 protsenti elanikest, naaberriigis Rumeenias on see näitaja 33 protsenti.

Rumeenia rakendab esmaspäevast karme meetmeid nakatumiste saamiseks kontrolli alla.

19 miljoni elanikuga Rumeenias on registreeritud umbes 1,5 miljonit nakkusjuhtu, neist rohkem kui 15 000 lisandus viimase ööpäevaga.

COVID-19 tõttu on surnud üle 44 000 inimese.

Rumeenia tervishoiuvõimud on juba olnud sunnitud saatma umbes 30 koroonahaiget naaberriiki Ungarisse.

Esmaspäevast muutub kaitsemaskide kasutamine üle riigi kohustuslikuks ning sellised kogunemised nagu pulmad ja konverentsid keelatakse 30 päevaks.