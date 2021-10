Pühapäeval saab vihmast leevendust, hommikul on teedel libedusoht

Pühapäeval saab vihmast veidi leevendust, kuid öösel on veel mõnel pool oodata sajuhooge. Läheb külmemaks ja öösel langeb õhutemperatuur nullist madalamale, põhjustades märgade teepindade jäätumist ja teedel tekib libeduseoht.

Päev on Soomes ja Baltimaades sajuta, kuid Norrasse ja Rootsi jõuab juba järgmise madalrõhuala äär ühes sajuga. Esmaspäeval laieneb madalrõhuala serv üle Soome, tuues vihma, lörtsi ja ka lund.

Öösel on pilvisus muutlik ja kohati esineb ka sajuhooge. Põhjakaare tuul puhub keskmisest tugevamini ja rannikul küündivad tugevamad puhangud kuni 18 meetrini sekundis. Öö tuleb jahedavõitu, temperatuur on -3 kuni 2 kraadi, kuid tuulele avatud rannikul kuni 7 kraadi.

Pühapäeva hommik on peamiselt sajuta ja pilvisus vahelduv. Suurem tuul on raugenud ja puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhk on ka hommikul jahe, jäädes -4 kuni +2 kraadi vahele, saarte rannikul võib sooja olla kuni 7 kraadi.

Ennelõuna tuleb sajuta, kuid pärastlõunal lääne poolt alates kattub taevas pilvedega ja õhtul võib saartel ning mandri loodeosas ka veidi vihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2-9, puhanguti 11 meetrit sekundis, kuid õhtupoolikul tuul natuke tugevneb. Päeval on sooja 2 kuni 6, saartel kuni 9 kraadi.

Uus nädal algab vihmaselt, mis alguses natuke vaibub, aga suurem vihmalaine naaseb juba kolmapäeval ja leiab omale jätku ka neljapäeval. Väljas läheb aga aina soojemaks ning öised keskmised jõuavad 8 ja päevased 10 kraadini.