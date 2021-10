Haapsalus taaslavastasid ajaloohuvilised Vabadussõja lahingu

Kui enne koroonakriisi lõid meie ajaloo taaslavastustes tihti kaasa ka sõjaajalooklubid Venemaalt ja Valgevenest, siis pandeemia ajal on tulnud hakkama saada väiksema osalejate arvuga.

Saaremaa Sõjavara Seltsi juht Margus Sinimets rääkis, et etendatud lahing ei ole ühe konkreetse Vabadussõja sündmuse taaslavastamine vaid näitlik episood sellest, milline võis välja näha eestlaste ja punaväelaste vaheline lahing 1919. aastal Pihkva kandis.

Eesti sõjaajalooklubid on pandeemia ajal saanud külla kutsuda sõpru Lätist, kuid mitme teise riigi ajaloohuviliste osalemist on juba üle pooleteise aasta takistanud koroonapiirangud.

"Eks ta keeruline on olnud, sest kui tavaliselt meil ikkagi Venemaalt palju külalisesinejaid ja Valgevenest ja nii edasi, aga need on tänaseks kõik elimineeritud. Eks meil keeruline on, meid on lihtsalt vähe," rääkis Saaremaa Sõjavara Seltsi juht ja üks lahingu eestvedaja Margus Sinimets.

Sinimets ütles, et Saaremaa Sõjavara Seltsil on õnnestunud pandeemiast hoolimata oma aastaplaanid siiski põhimõtteliselt teoks teha.

Taaslavastuslahingutes osalemiseni viib ajaloohuvi, mille puhul pelgast muuseumikülastusest jääb juba väheks.

"Kuna see hõlmab ajalugu, mis mind huvitab ja Saaremaa Sõjavara Muuseumi liige ka nii, et see on nagu paratamatu, siis on ka veidikenegi näha, kuidas need asjad tegelikult toimivad peale selle, et muuseumis eksponaate vaatad," rääkis Saaremaa Sõjavara Seltsi liige Andres Jaanisoo.

Sinimets tõi välja, et tõetruu varustuse hankimise keerukus on sõltuvalt ajalooperioodist väga erinev.

"Kõige vaevarikkam on Vabadussõja aegsete Eesti vormide tegemine, sest neid peab siis nii-öelda ükshaaval rätsep tegema, aga ülejäänud kõike, mis puudutab tsaariarmee rõivastust või teist maailmasõda, neid toodetakse küll ja veel, et ole mees ja vastavalt rahakotile telli erinevatest maailma nurkadest," ütles ta.