Colombia politsei tabas riigi otsituima narkukurjategija

Otoniel peeti kinni laupäeval sõjaväe, õhujõudude ning politsei ühisoperatsioonil. Otoniel tabati Antioquia provintsist tema peidupaigast, mis asus Panama piiri lähistel, vahendas BBC.

Colombia valitsus oli välja pannud 800 000 dollarit tasu Otonieli asukoha info eest, USA aga oli pakkunud välja viis miljonit dollarit pearaha.

Colombia president Ivan Duque rõõmustas Otonieli tabamise üle televisioonis tehtud videopöördumises. "See on sel sajandil meie riigis suurim löök narkokaubandusele. Selline löök on võrreldav vaid Pablo Escobari langemisega 1990. aastatel," rääkis president.

Otonieli tabamise operatsiooni kõik detailid pole veel selged, kuid presidendi sõnul sai üks politseinik selle käigus surma.