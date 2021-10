Pelosi: Bideni kaks hiigelpaketti on heakskiidule lähenemas

USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles pühapäeval, et lepe tohutu sotsiaalkulutuste paketi osas ja hääletus suure taristupaketi üle on lähedal ning peaks aset leidma eelseisval nädalal.

President Joe Biden tahtis kaks paketti vastu võtta enne suundumist 31. oktoobril algavale kliimatippkohtumisele Glasgow's.

"Selline plaan tõesti on," vastas Pelosi CNN-i saates "State of the Union" küsimusele, kas lepe sotsiaalkulutuste osas ja hääletus taristuplaani üle toimub tuleval nädalal.

"Ma arvan, et see on nüüd enam-vähem tehtud. Me oleme peaaegu valmis, küsimus on selle sõnakasutuses," ütles ta sotsiaalkulutuste plaani kohta, mis on vasakpoolseid ja mõõdukaid demokraate riidu ajanud.

Biden võõrustas pühapäeval oma kodus Delaware'i osariigis Joe Manchinit, kes on üks kahest senati demokraadist, kes presidendi sotsiaalprogrammi esialgsele suurusele ägedalt vastu seisis.

Neljapäeval väljendas Biden lootust, et lepe on lähedal.

Demokraatidel on kongressi mõlemas kojas õhkõrn enamus, mistõttu on erakonna siselõhed saanud komistuskiviks nii 1,2 triljoni dollarilisele taristuplaanile kui algselt 3,5 triljoni dollarilisele sotsiaalkavale.