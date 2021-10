Koroonaga võitlevate meedikute toetuseks käib annetuskampaania

Haiglates ületunde tegevate ja koroonapatsientide elude eest võitlevate meedikute toetuseks, on mitmed toidu- ja joogikohad algatanud annetuste kogumise kampaaniaid. Näiteks Tartus ja Tallinnas Rüütli 18 aadressile on kutsutud inimesi tooma kohvi, teed ja šokolaadi.

Üleskutsega liitunud politoloog ja õllebaari pidaja Karmo Tüür ütles, et pühapäeval oma poodi avades tuli järjest inimesi, käed täis toetust ja huulil tänusõnad. Lähedal oleva restoranipidajaga avasid nad ka pangakonto, kuhu meedikute toetuseks raha saab kanda.

"Seadsime endale sihiks, et selleks, et osta 100 kilo kohvi, on vaja umbes 700 eurot. See on nüüd ületatud juba kolmekordselt, umbes 5500 eurot oli hommikul," ütles Tüür.

Tüüri sõnul ei teadnud, mida oodata, sest sellist asja teeb ta esimest korda elus.

"Oletasin, et mõni inimene ikka tuleb, aga lumepall läks veerema. Ma arvan et nädalaga see hunnik kindlasti mitmekordistub. On selline jagatud tunnetus, et kuidagi tuleb toetada neid inimesi, kes haiglates töötavad läbipõlemise piiril," lausus Tüür.