Esmaspäeval läheb ilm soojemaks

Öösel eemaldub kuivema ja kargema õhuga kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta, mille järel kujundab meie ilma Lääne- ja Põhja-Euroopat kattev võimas madalrõhuala. Öösel liigub üle Eesti enam vihmapilvi, esmaspäeval on sadu harv. Aga tuul püsib puhanguline.

Öö vastu esmaspäeva on pilvine, vaid üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning sisemaal võib öö esimesel poolel ka lörtsi sadada. Puhub lõuna- ja edelatuul sisemaal 4 kuni 9, saartel ja rannikul 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuur on Ida-Eestis -1 kuni +4 kraadi juures, Lääne-Eestis on soojakraade kuni kaheksa.

Hommik on ööga sarnaselt pigem pilvine, selgimisi on üksikuid. Mitmel pool sajab ikka vihma. Edelatuul puhub 5 kuni 11, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb 4 kuni 9 kraadini.

Päeval on selgimisi küll rohkem, ent kohati on siiski vihmane. Tuul puhub edelast 5 kuni 12, puhanguti 14 ning rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Kõige soojem on läänes kuni 11 kraadiga.

Üldiselt kandubki uuel nädalal meieni soojemat õhku, mis teisalt aga tähendab vihmasemaid päevi. Teisipäev on tuttavalt pilvine ja suurem sadu võtab maad õhtul.

Kesknädal on samuti üksikute selgimistega ja ikka suure vihmavõimalusega. Reedene pilvisus on juba muutlik, aga kohatisest sajust pääsu pole.