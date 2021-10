Kallas teeb esmaspäeval riigikogus koroonaseisu kohta poliitilise avalduse

Epidemioloogiline olukord on Eestis väga kriitiline, haiglad on sunnitud plaanilist ravi piirama ning valitsus on kehtestanud kontrollmeetmed vaktsineerimata inimestele, märkis Kallas vastuses ning teatas, et annab ülevaate olukorrast esmaspäeval riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil. Istung algab kell 11.10

Lisaks esineb Kallas esmaspäeval riigikogu suures saalis poliitilise avaldusega koroonaviiruse olukorrast. Riigikogu täiskogu istung algab kelle 15.00.

Isamaa fraktsioon tegi kolmapäeval Kallasele ettepaneku tulla esimesel võimalusel riigikogu ette ja anda ülevaade koroonaviiruse levikust ja plaanitavatest piirangutest.

"Nakatumise järsk tõus on murettekitav. /.../ Samas ei tohiks nii olulises põhimõttelises küsimuses nagu inimeste liikumisvabaduste piiramine ja omavalitsustele lisakohustuste andmine jätta kõrvale riigikogu, mis esindab Eesti rahvast. Uued piirangud ja inimeste erinev kohtlemine vajavad arutelu parlamendis," seisis pöördumises.